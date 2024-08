Sofia il bronzo dell’orgoglio Raffaeli scrive subito la storia La classe che supera gli errori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) dall’inviato Qualcuno ti dirà che è ’solo’ una medaglia di, ma tu non ascoltarli. Probabilmente te lo diranno quelli che perdono anche a briscola al bar. Perché mettersi al collo una medaglia come hai fatto tu, a vent’anni, e avere la forza di dire le cose che hai detto dopo, è da persona più matura di tanti adulti o presunti tali.è entrata nella. La medaglia che indossa manda riflessi meno abbaglianti dell’oro che aveva fatto sognare dopo aver chiuso le qualificazioni al primo posto, ma unè comunque meglio di quanto riuscirà mai a fare il 99% di quelli che si permettono di storcere il naso, gente che arriverebbe quarta anche una gara di haters. E infatti per fortuna ci ha pensato lei a metterele cose nella giusta prospettiva, come direbbe papà Gianni che fa l’architetto: "Sono molto emozionata.