Roberto Greco trovato morto era disperso in val di Gressoney

(Di sabato 10 agosto 2024) È stato risenza vitaSebastiano, l’escursionista di 67 anni originario di Milano, che risultavada ieri nella val di. L’uomo è precipitato per alcuni metri in una scarpata lungo il sentiero numero 7, sopra il comune di Gaby.Leggi anche: “Uccisa da famigliari”, Italia: donna muore in casa per un colpo di pistola, professore a contratto presso l’Università di Milano, era in villeggiatura nella zona. Ieri mattina aveva comunicato ai familiari l’intenzione di fare un’escursione al Colle della Vecchia, un valico situato a 2.185 metri di altitudine, tra i comuni di Gaby e Piedicavallo (Biella). Non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i familiari hanno lanciato l’allarme, dando il via alle ricerche.