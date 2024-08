Piscina da ristrutturare Finalmente i lavori al via

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Partirà a breve la ristrutturazione dellacomunale di Mortara, attesa ormai da tempo. L’opera, del valore di 382mila euro, è stata finanziata per 306mila euro dalla Regione e per la restante parte dal Comune guidato dal sindaco Ettore Gerosa (nella foto). Gli interventi riguarderanno in via principale l’efficientamento energetico dell’impianto sportivo. È prevista l’installazione di una nuova caldaia e di un cogeneratore per produrre l’energia elettrica necessaria a far funzionare la caldaia stessa. Proprio il risparmio energetico rappresenta l’obiettivo principale dell’operazione e in quest’ottica nella parte coperta della struttura verrà posizionato un telo isotermico, che coprirà le due vasche e avrà come scopo quello di evitare la dispersione del calore.