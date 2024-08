Parigi 2024 ciclismo su pista argento Italia nella Madison maschile con Elia Viviani e Simone Consonni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024)hanno conquistato una splendida medaglia d’delle Olimpiadi di. La coppia azzurra, in testa fino alle fasi conclusive di una gara spettacolare ma anche confusionaria, si è arresa al Portogallo nelle battute conclusive. Una prestazione incredibile dell’esperta coppia azzurra, conche si mette al collo la terza medaglia olimpica in tre edizione diverse dei Giochi dopo l’oro nell’Omnium di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo 2020 sempre nell’Omnium. Completa la collezione di metalli anche, oro a Tokyo e bronzo pochi giorni fa nell’inseguimento a squadre. REGOLAMENTOSUIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNONI IN GARA GIORNO PER GIORNO La cronaca –suconSportFace.