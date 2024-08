Olimpiadi Parigi 2024 pallanuoto | il Settebello batte l’Australia è settimo posto finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) L’Italia chiude alil torneo dimaschile alledi. Decisiva per illa vittoria sulnella finalina, con il risultato di 10-6. Un risultato positivo dopo gli ultimi giorni turbolenti, dopo le polemiche sull’errore arbitrale contro l’Ungheria. IL MEDAGLIERE DI: RISULTATI E CLASSIFICHE DELLAMASCHILE LA CRONACA – Partita sempre in controllo per gli azzurri. Dopo un tentativo di Condemi, è Presciutti a sbloccare la partita, ma il pareggio delarriva meno di due minuti dopo con Maksimovic. Da quel momento l’Italia dilaga, arrivando a metà gara avanti 5-2. Anche nel terzo parziale ilmantiene il vantaggio, portandosi a +5 e chiudendo 9-4. L’ultimo parziale vede gli azzurri gestire il risultato, mettere a segno un’altra rete e chiudere sul 10-6.