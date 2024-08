No al quarto binario Si alza la contestazione | Illegittimo va fermato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Italferr e le ditte esecutrici hanno iniziato i lavori di cantierizzazione per il progetto di potenziamento Rho-Parabiago scatenando le proteste del comitato contro i lavori del raddoppio ferroviario. " Segnaliamo che questo inizio lavori è l’ennesimo attodi un’opera illegittima, in quanto non è ancora stato completato il progetto esecutivo ed espletata la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente – spiegano gli attivisti –. Pertanto, nessuna attività operativa può iniziare prima che sia stata espletata questa fase di verifica.