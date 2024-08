MARTINA ROMEO su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Abbiamo realizzato il 6 agosto un episodio che è un appuntamento speciale di “” dedicato al Concorso Canoro Voglio Cantare, un contest musicale che si svolgerà a Santa Ninfa il 10 e l’11 agosto, presso Piazza Libertà. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voglio Cantare,. L’intervista Domandiamo subito acome si sente e che emozione prova sapendo che salirà sul palco di Voglio Cantare a Santa Ninfa. Risponde: “Sicuramente una sensazione adrenalinica, comunque sono emozionata”. Scopriamo che porterà sul palco “Distratto” di Francesca Michelin e “Always Remember Us This Way” di Lady Gaga. E ci racconta perché le ha scelte. Ci racconta come concilia lo studio della musica con la scuola, infatti spiega: “Sicuramente difficile però con una buona organizzazione, una buona agenda, i tempi prestabiliti, riesco a gestire tutto”.