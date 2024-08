Maresca | Inter modo di giocare fantastico C’è un motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Enzo, nuovo tecnico del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell’amichevole contro l’in programma domani a Stamford Bridge. L’allenatore ha voluto in particolare soffermarsi sulle qualità dei nerazzurri e sulper il quale la squadra giochi un calcio bellissimo. RITORNO A STAMFORD BRIDGE – Dopo una serie di amichevoli lontano da casa, il Chelsea domani affronterà a Londra l’. Di questo ha parlato Enzo, sottolineando l’emozione per il ritorno davanti ai propri tifosi: «Sono davvero emozionato, finalmente siamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Avremo bisogno di loro per tutta la stagione. Ci godremo la partita di domani tutti insieme. Provo sempre a costruire un buon rapporto con i tifosi, specialmente perché quando giochiamo in casa loro possono essere il nostro dodicesimo uomo.