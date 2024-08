Ladro si Introduce in Azienda dal Bagno | Arrestato 36enne Recidivo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 10 agosto 2024) Pescara - Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, è statoieri mattina dalla squadra volante di Pescara dopo essersi introdotto in un'di via Tiburtina forzando una finestra. L'intrusione è stata scoperta quando alcuni dipendenti, arrivando sul posto di lavoro, hanno notato frammenti di vetro a terra e uffici completamente a soqquadro. Sulle scrivanie erano presenti scatole di telefonili, segno evidente di un tentativo di furto. Il malintenzionato, che si era nascosto neldell', ha tentato di fuggire ma è stato rapidamente individuato dalle pattuglie della polizia nelle vicinanze dell'edificio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un cellulare in suo possesso, risultato rubato proprio dall'in questione.