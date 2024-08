La cena con gli amici poi lo scontro in moto con un cinghiale Andrea muore in strada a 57 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Arezzo, 10 agosto 2024 – Era in sella alla sua, stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con glidi sempre.Camaiti, 57, di Pieve Santo Stefano è morto, intorno all’una di questa notte, lungo la provinciale 77 dopo un urto devastante contro un grossoche è sbucato improvvisamente in. È successo all’altezza dello svincolo di Pieve Santo Stefano sud della E45, la superche da Orte raggiunge la Romagna. Il 57enne è caduto a terra in modo violento riportando ferite gravissime. All’arrivo dei soccorsi, allertati da chi si è trovato a passare in quel tratto di, il suo cuore aveva già smesso di battere. In pochi minuti sono intervenute un'ambulanza della Misericordia e l'auto medica, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.