Il torneo maschile di pallavolo è molto più complesso di quello femminile | lo scivolone dei telecronisti Rai alla fine di Italia-Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) A chi ieri pomeriggio – al termine della finalina per la medaglia di bronzo delolimpico ditrae Stati Uniti – ha lasciato accesa la televisione invece di spegnere subito, preda della delusione per la disfatta degli azzurri, sarà capitato di sentire le parole di commiato dei due commentatori d’ufficio della Rai: Maurizio Colantoni, in carica per la telecronaca, e Andrea Lucchetta per il commento tecnico. Nella coda del match, mentre andavano le immagini degli statunitensi in festa e di Giannelli, Lavia, Michieletto e compagni in una valle di lacrime, le due voci della tv di stato si producono in un dialogo che ha del kafkiano. Inizia Colantoni, sottolineando out of the blue come ilsiano stati due tornei diversi.