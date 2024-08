Il comunicato choc di Tamberi | È tutto finito Niente finale per il campione azzurro?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Che queste Olimpiadi non erano iniziate sotto una buona stella per Gianmarcolo si era capito già dall’inaugurazione, quando l’atleta, nonché portabandiera dell’Italia, perse la fede matrimoniale nelle acque della Senna. Poi, poco prima della partenza per Parigi,ha avuto una brutta colica renale. L’è riuscito ugualmente a qualificarsi per ladi salto in alto, nella speranza che la sua situazione migliorasse. E invece, verso le 5 di questa mattina, è arrivata un’altra colica che probabilmente ha stroncato il suo sogno olimpionico. L’annuncio disu Instagram A giugnovinse gli Europei e nellasimulò un infortunio che lasciò i suoi tifosi col fiato sospeso. Una delle tante “tamberate” che ne hanno sottolineato il carattere guascone e divertente dell’atleta.