I Consonni e la pista sono l’oro di Bergamo | Chiara e Simone fratelli Olimpici

(Di sabato 10 agosto 2024), medaglie d’oro. Legati indissolubilmente da un destino comune: vincere sotto i cinque cerchi. A migliaia di chilometri di distanza, da Tokyo a Parigi, tre anni e cinque giorni tra i due momenti più belli probabilmente della loro vita, sicuramente della loro carriera. Finora. Per far festeggiare un paese della provincia come Brembate Sopra, ottomila abitanti e due medaglie d’oro. Cresciute nella stessa famiglia., oro di, come del resto è la, di cui i portacolori orobicidiventati eccellenze e campioni di livello mondiale. Cinque anni di differenza l’uno dall’altro, ma entrambi cresciuti con la bicicletta. Il maggiore, classe 1994, a fare da traino alla sorella minore. Anche il terzo fratello ci aveva provato, prima di scegliere un’altra strada.