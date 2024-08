Hermoso l’affare con il Napoli è in stand-by | cosa ha complicato la trattativa con l’entourage

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Marioè stato a lungo nel mirino del. Laper il difensore non è però mai decollata. Il mercato delè iniziato diverse settimane, quando l’avvento di Antonio Conte ha portato grosso entusiasmo all’intero ambiente azzurro. L’allenatore porta con sé garanzie molto importanti, le quali però dovranno essere colmate sul mercato in entrata. Infatti, uno dei primi reparti ad essere rinforzato è stata la difesa, grazie ai colpi Marin e Buongiorno. Nella volontà della società, però, c’era l’idea di mettere a segno anche un terzo colpo in difesa. Non a caso, uno dei nomi più caldi è stato quello di Mario. Quest’ultimo, ha concluso la propria esperienza all’Atletico Madrid ed è attualmente svincolato.con ilnon è però mai decollato e ad oggi il tutto è in-by.