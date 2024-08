Hamas denuncia cento vittime nel raid su una scuola L' Idf | numeri gonfiati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Mentre la diplomazia internazionale tenta in tutti i modi di favorire un accordo per il cessate il fuoco, a Gaza si continua a combattere. Le autorità della Strisciano un attacco delle forze israeliane su unache avrebbe causato «un centinaio» difra le quali anche «undici bambini e sei donne». L'Idf non smentisce l'operazione militare spiegando che la struttura, laal-Tabin, sarebbe stata un centro di comando dei militanti della Jihad islamica e di. L'esercito israeliano parla di un bilancio delle«gonfiato» dall'organizzazione palestinese. Per l'Idf nell'attacco, effettuato «con accuratezza», sarebbero stati uccisi «20 agenti del gruppo terroristico».