Giuseppe Cruciani show al Madeira Civitanova col libro Via Crux

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 10 agosto 2024)di nuovo protagonista aMarche (Macerata). Dopo Natasha Stefanenko ospite del locale Ducanei giorni scorsi, come avevamo anticipato nel nostro blog, prosegue la rassegna itinerante ‘Filosofarte‘. Martedì sera, dalle ore 21 presso, è in programma la presentazione dell’ultimodi“Via– contro il politicamente corretto”, edito da Cairo. Il tutto a poche settimane di distanza dagli eventi da tutto esaurito in compagnia di Nicola Porro e Gianluigi Paragone. Ebbene sì,sarà nuovamente aMarche. Nello specifico sarà martedì sera presso l’eleganteBrazilian Beach and Food, stabilimento posto nel lungomare civitanovese (locandina istituzionale sotto). I fan non vedono l’ora di rivedere nelle Marche il noto speaker radiofonico.