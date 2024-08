Festa di San Cassiano Le barche sul sagrato legame con la tradizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Sarà uno dei momenti clou delladi San, a Comacchio. Martedì 13 agosto, alle 18, nella basilica ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da Giancarlo Perego, arcivescovo Ferrara Comacchio e abate di Pomposa. Al termine della messa suldella cattedrale la benedizione delle. Vallanti in costume tradizionale, porteranno in piazza Duomo una delle tipiche imbarcazioni dellalagunare, un segno identitario, testimonianza delche collega la civiltà della palude con le sue valli da pesca. Alle 18.30 nel canale navigabile, in via dello Squero, prenderà il via la regata tradizionale di San. La regata si intitola ’In fugaantiche e braccia forti’, momento molto suggestivo. Ricchissimo il programma della fiera di San, patrono della città.