Cremonese cantiere aperto Stroppa | Pensiamo al Bari

(Di sabato 10 agosto 2024) Anche per laè arrivato il momento di aprire la nuova stagione. Alle 18, infatti, la squadra diospiterà ilper il primo turno di Coppa Italia (gara ad eliminazione diretta con i rigori in caso di parità al 90’). Dopo il Mantova, che già è partito vincendo il turno inaugurale in casa della Torres e guadagnando il diritto a rendere visita lunedì 12 al Lecce per una sfida di prestigio che i biancorossi intendono vivere al meglio, anche i grigiorossi sono chiamati ad affrontare la ’’prima partita che conta’’ e lo devono fare con il mercato ancora. Il ds Giacchetta, in effetti, ha ancora diverse situazioni da definire e, mentre il difensore Cabianca (2003) è passato ufficialmente in prestito alla FeralpiSalò, ci sono ancora giocatori come Okereke, Afena-Gyan, Valzania e Bertolacci che attendono di trovare la giusta collocazione.