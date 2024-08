Calvario infinito per Tamberi | Un' altra colica renale è tutto finito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - Non si ferma la difficile Olimpiade di Gianmarco. Il campione azzurro, oro nel salto in alto a Tokyo, ha avuto unareale alle 5 di questa mattina. Lo stesso problema che lo aveva colpito qualche giorno fa e che lo ha fortemente condizionato durante le qualificazioni. Il 32enne di Civitanova Marche vuole comunque esserci e garantisce la sua presenza in pedana: "Scenderò in pista questa sera ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare". La finale del salto in alto a Parigi 2024 è in programma alle 19.