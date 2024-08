Biancaneve arriva il primo trailer del live action con Rachel Zegler | Il sogno di ogni bambina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Il remakedi “e i Sette Nani” ha finalmente rilasciato il suo, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Il film, diretto da Marc Webb, promette una rivisitazione moderna del classico Disney del 1937, connel ruolo die Gal Gadot in quello della Regina Cattiva. Ecco ildelDisney diDurante il D23 Expo,e Gadot hanno condiviso le loro esperienze sul set., che interpreta la protagonista, ha descritto l’opportunità di vestire i panni di una principessa Disney come “l’onore di una vita”. Ha aggiunto: “Penso chegiovane,, sdi indossare un vestito da principessa Disney e di essere lei per un giorno, figuriamoci per sei mesi è stata un’esperienza incredibile e non vedo l’ora di condividerla con tutti voi.