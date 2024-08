A Friuli Doc Alex Britti Finley Johnson Righeira Sinfonico Honolulu e i Finley

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 10 agosto 2024) Quattro concerti con quattro grandi artisti per quattro serate di musica, che promettono spettacolo e divertimento per tutti i gusti.Doc numero 30 inizia a svelarsi cominciando dai quattro nomi che saranno i protagonisti musicali della festa popolare più amata della regione. “Da sempre aDoc la serata clou è quella della domenica, quella di chiusura” spiega Venanzi. “Per l’edizione numero 30, una edizione davvero speciale, abbiamo voluto alzare l’asticella, cercando di offrire nomi di sicuro richiamo per ogni serata della festa, da giovedì 12 fino domenica 15 settembre, in grado di spaziare tra generi e stili differenti, abbracciando tutte le fasce di pubblico.