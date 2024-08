Taekwondo le Olimpiadi sono ancora stregate per Simone Alessio | fuori ai quarti all’ultimo secondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Epilogo thrilling e beffasul tatami del Grand Palais per, che vede sfumare nuovamente il sogno dell’oro olimpico perdendo aidi finale nella categoria -80 kg diai Giochi di Parigi 2024. Dopo la grande delusione di tre anni fa a Tokyo, il fenomeno azzurro resta aggrappato adesso ad una flebile speranza di ripescaggio per giocarsi il bronzo. Il 24enne calabrese, dopo aver dominato al primo turno contro il kazako Batyrkhan Toleugali (6-0, 3-1), si è fatto rimontare dall’ostico iraniano Mehran Barkhordari cedendo per un’incollatura nelle battute conclusive del terzo e decisivo round.a questo punto dovrà fare il tifo per il bronzo mondiale di Guadalajara 2022 in semifinale contro il sud coreano Seo Geon-woo, in modo da rientrare in gioco almeno per il terzo gradino del podio.