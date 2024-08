Sub disperso nel Salento arriva la tragica scoperta Ritrovato senza vita a 5 km dalla costa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si è conclusa in tragedia la vicenda del subnel. Dopo la vicenda drammatica dello scorso 18 luglio, ancora un sub morto nelle acque salentine. Le ricerche, durate diverse ore nelle acque del litorale di Ugento, quindi, si sono concluse drammaticamente. L’epilogo nel tardo pomeriggio di oggi, quando è statoil corpodi Michelangelo Nicolascenko, un uomo di 55 anni residente a Torre Pali, marina di Salve. L’uomo si era immerso in mare con le bombole per una battuta di pesca insieme a un amico, partendo a bordo di un’imbarcazione. Dopo diverso tempo, non vedendolo riemergere, l’amico ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.