Rissa con mazze da baseball a Sabaudia | sei denunce

(Di venerdì 9 agosto 2024) Coinvolti sei cittadini indiani in una violenta lite davanti a un negozio di alimentari. Latina – Una violentaè scoppiata nella serata di lunedì a, coinvolgendo sei cittadini di origine indiana, di età compresa tra i 25 e i 37 anni. I carabinieri dihanno denunciato gli uomini peraggravata, porto di oggetti atti a offendere e danneggiamento aggravato. L’incidente si è verificato nel cortile di un negozio di generi alimentari di proprietà di un cittadino indiano di 43 anni, residente a. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe aggredito due concittadini presenti nei pressi dell’attività commerciale utilizzandoda. Le vittime, per difendersi, hanno risposto lanciando bottiglie contro gli aggressori, riuscendo a metterli in fuga.