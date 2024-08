Ridicolo le spiagge sono di tutti i cittadini | Bonelli contro lo sciopero dei balneari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Oggi ihanno dichiarato lo. Unoestremamentee bizzarro: per due ore chiudono gli ombrelloni. Noi abbiamo detto allora che è l'ora che iinvadano le, perché ledi. Le concessioniscadute. Ci troviamo luoghi come il Twiga di Briatore che paga 20mila euro l'anno e con una Pagoda dove andava sempre la Santanchè. Si pagava e si paga a 600 o 1000 euro al mese oppure come a Genova dove cistabilimenti che pagano 5000 euro l'anno e le risorse le incassano in mezza giornata di attività lavorativa. Questo è il disastro che ha compiuto Meloni, che vuole privatizzare le. Ha allungato leitaliane di 3000 km per evitare di mandarle in concessione. Noi vogliamo difendere lelibere", lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev