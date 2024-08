Regionali Ugolini in visita | Sanità un tema centrale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Giorgia De Cupertinis Cammina svelta, sotto i portici modenesi, indossando un vestito color ghiaccio. E sorride, Elena– candidata civica appoggiata dal centrodestra alle prossime– sotto il sole d’agosto, mentre si avvicina ai giornalisti che l’attendono nel cuore del centro storico: cellulare stretto in una mano e caricatore portatile nell’altra, per rimanere sempre "reperibile". Perché le elezionidi novembre, si sa, non sono poi così lontane come possono sembrare. Così, a due passi dalla Ghirlandina, durante la sua tappa modenese, la candidata ha "risfogliato" la sua agenda di priorità, scandendo con voce ferma le sfide più imminenti per il territorio emiliano-romagnolo. A partire proprio dal futuro della. "I Cau? Sono una toppa a un vestito rotto e vecchio.