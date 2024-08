Quello è il mio vestito! | spose arrivano all’altare scoprono di avere lo stesso abito e reagiscono così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il matrimonio, un giorno speciale, indimenticabile. E tutto deve filare liscio.che le sorprese non sono sempre molto gradite. Lo avrebbero dovuto pianificare queste due sposine, Erin e McKenzie, che hanno scelto di non rivelare i rispettivi abitida aspettare l’arrivo sull’altare. Scaramanzia, è giusto. Peccato che, senza volerlo, le due donne abbiano indossato due abiti praticamente identici. E anche l’acconciatura è sembrata essere veramente molto simile. L’incredibile coincidenza ha scatenato la reazione sorpresa delle due, che hanno deciso di condividere l’accaduto sui social. “Dimmi che tu e tua moglie avete lostile senza dirmelo”, si legge nel video pubblicato sul profilo di Erin. “Non riuscivo a processare cosa stesse succedendo – spiega McKenzie a People -. Non ci eravamo viste per tutto il giorno ed ero piena d’adrenalina.