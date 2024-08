Prosegue la campagna di sensibilizzazione di Alia contro i comportamenti incivili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 - Firenze torna protagonista delladisul decoro urbano el’abbandono dei rifiuti. Come si legge in una nota grandi calamite, rimovibili e riutilizzabili, con fondo giallo e scritta nera sono da oggi posizionate nel capoluogo toscano su postazioni stradali ed interrate per informare i cittadini che in quel luogo erano stati abbandonati impropriamente rifiuti per la cui rimozione sono intervenuti operatori di. 'Qui sono stati rimossi rifiuti abbandonati da un incivile. Un costo per il decoro e la collettività’ con questo claim la nuovasi inserisce nel progetto di comunicazione avviato con le azioni di guerrilla marketing del maggio scorso e mira ad attenzionare ad ogni cittadino e turista l’impatto dell’inciviltà di pochi, che lasciano per strada ingombranti di vario genere ma anche sacchetti nei cestini pubblici o altro.