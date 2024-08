Prima il Chelsea e poi il Genoa | che Inter sarà? Ad oggi due dubbi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’affronterà ilin amichevole e poi andrà a Genova per giocare contro il. Inzaghi studia la squadra. EMERGENZA – Mancano esattamente otto giorni all’avvio del campionato: sabato 17 l’campione d’Italiaospite sul campo delper inaugurare la nuova Serie A 2024-25. La Beneamata si presenterà a Marassi in evidente emergenza:l’ultimo infortunio con Stefan de Vrij, che si aggiunge ai già lungodegenti Taremi, Zielinski e Arnautovic. In pratica, l’, durante questo precampionato, ha subito un infortunio per reparto. Troppi per una squadra non abituata a convivere a lungo con questo tipo di allarme.del, l’farà una sorta di prova generale contro ilallo Stamford Bridge. Il match amichevole, l’ultimo di questo ritiro, si disputerà a Londra domenica 11 agosto.