Parigi 2024 tuffi Chiara Pellacani quarta nel trampolino 3 metri Domina la cinese Chen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha chiuso al quarto posto la finale delfemminile alle Olimpiadi di, archiviando la seconda “medaglia di legno” personale in questi Giochi e l’ennesima per la spedizione azzurra in Francia. La vittoria è andata come da copione allaYiwen, semplicemente di un’altra categoria rispetto alla concorrenza e capace di terminare la gara con oltre 30 punti di vantaggio sull’australiana Madison Keeney. Medaglia di bronzo per l’altraYani Chang, brava a recuperare dopo una pessima partenza e con una condizione fisica non ottimale. L MEDAGLIERE DIPROGRAMMA GENERALE GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI– IL REGOLAMENTO– IL CALENDARIO COMPLETO Purtroppo, giàin sincro con Elena Bertocchi, paga a caro prezzo l’errore con il tuffo d’apertura.