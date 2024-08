Pamela Prati strane dichiarazioni sul bel 20enne che sta frequentando

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 agosto 2024) Esattamente un anno fa il settimanale Diva e Donna ha pubblicato degli scatti diche veniva baciata in bocca da un giovane modello, Simone Ferrante. Il magazine ha subito parlato di storia d’amore, con tanto di foto della presunta coppia mano nella mano. Pochi giorni dopo anche il settimanale Chi ha pubblicato delle immagini dei due insieme e la showgirl ha specificato: “La parola toy boy non mi piace per nulla. Perché le persone non sono dei giochi e l’età non conta, è tutta una questione di chimica e di testa, ma anche di amore, bene, educazione e rispetto“.e la marcia indietro. Il magazine Oggi adesso ha pubblicato delle nuove foto dellae di Ferrante insieme in barca, ma la star del Bagaglino raggiunta dal settimanale ha smentito la storia d’amore: “Non è il mio fidanzato.