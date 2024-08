Osimhen-Napoli | Due ritiri zero gol e una valigia pronta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024): un mese da separati in casa. L’attaccante nigeriano assente dai campi, il PSG alla finestra. Lukaku possibile sostituto.– Il rapportosembra essere giunto al capolinea. L’ultimo mese ha visto la stella nigeriana vivere una situazione surreale: né fuggitivo, né traditore, ma di fatto separato in casa.: un mese da fantasma Victor, valutato 130 milioni di euro, è diventato una presenza evanescente nel ritiro del. Ha saltato quasi tutte le partitelle, neppure una volta è andato in panchina nelle amichevoli ufficiali, neanche per sbaglio ha chiesto a Conte di fargli giocare qualche minuto contro il Brest, il Girona o anche solo i dilettanti dell’Anaune.