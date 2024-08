Nadia Battocletti regala una medaglia all’Italia nel mezzofondo 28 anni dopo Roberta Brunet! Tutti i precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha conquistato una straripanted’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, disputando una gara strepitosa sui 10000 metri e lottando alle pari con le fuoriclasse africane. La trentina è stata impeccabile allo Stade de France e si è definitivamente consacrata,essersi laureata Campionessa d’Europa dei 10000 metri. La distanza più lunga in pista sorride all’azzurra, che pochi giorni fa si era vista togliere il bronzo sui 5000 in seguito al ricorso del Kenya.hatoquellaa cinque cerchi che nelmancava addirittura da 28. L’ultima a riuscire nell’impresa ai Giochi fu, che si tinse di bronzo sui 5000 metri ad Atlanta 1996. Bisogna poi tornare più indietro, ovvero a Seoul 1988, per trovare l’argento di Salvatore Antibo sui 10000 metri.