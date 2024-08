Mine Vaganti la lettera finale della nonna | La terra non può voler male all’albero TESTO E VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

Nel finale di Mine vaganti, la nonna della famiglia Cantone, interpretata da Ilaria Occhini, decide di dare un aiuto definitivo alla propria famiglia, e prima di morire, lascia a figli e nipoti una toccante lettera in cui li invita a seguire una volta per tutti i propri desideri, senza conformarsi ai diktat della società di cui fanno parte. Ecco di seguito la scena, in cui la lettera viene letta alternativamente dalla nonna e dal nipote Tommaso (Riccardo Scamarcio). Chi lo sa se questi luoghi avranno memoria di me. Se le statue, le facciate delle chiese, si ricorderanno il mio nome. Voglio camminare un'ultima volta per queste strade che mi hanno accolto tanti anni fa quando tutti mi chiamavano "la toscana". Voglio vedere le pietre gialle, tutta quella luce che ti toglie il respiro. Se le strade conserveranno il rumore dei miei passi.