L' opposizione va in tribunale a denunciare Nordio scoppia il caos

(Di venerdì 9 agosto 2024) A meno di imprevisti, oggi (o al massimo domani) il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe firmare il disegno di legge, quello che contiene, tra le altre cose, l'abuso d'ufficio. Firma attesa dal 10 luglio, quando il Parlamento lo ha approvato in via definitiva, motivo per cui- oltre alle lamentele dei penalistisi sono rincorse voci secondo cui Mattarella avrebbe avuto dubbi rispetto all'abolizione del reato di abuso di ufficio. Letture respinte seccamente dal Quirinale, dove si fa notare che il vaglio del presidente (e degli uffici) rispetto a ogni provvedimento è sempre attento, specie se riguarda una materia così delicata. Ma mai sconfina nel terreno che spetta al governo, ossia quello delle scelte politiche. Dunque non c'era alcuno scontro. Solo un esame accurato del testo.