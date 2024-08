L’occhio di Ferragni si chiude Svuotata la sua boutique ma i bilanci restano in utile Il business della blogger di Blonde Sald registra nel 2023 una lieve frenata La relazione | Costi straordinari sostenuti per le sanzioni delle Autorità garanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 agosto 2024 – ?più social di sempre, azzurro e con quelle lunghe ciglia nere, simboloimprenditrice digitale Chiara, si è chiuso per sempre. Almeno sulle vetrine dello showroom fisico, il monomarca milanese, inaugurato a luglio 2017, di via Capelli, il passaggio che collega corso Como con piazza Gae Aulenti. La exdiSalad si era postata su Instagram mentre entrava (sbattendo il naso sul maniglioneporta di ingresso) nel suo primo chiaracollection store e in pochi minuti i “like” per la regina dei social erano impazziti e avevano superato i 100 mila. Altri tempi, era il 2017, e l’imperodonna che, piaccia o no, ha fatto storia nella moda digitale era già quasi all’apice. Poi è arrivato il momentobufera, con il “pandorogate“.