LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Cicinelli settimo dopo il salto a ostacoli nella semifinale A

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:38 Brevissima pausa e poi sarà il momento del bonus round di scherma. 13:35 Un rifiuto ed un ostacolo abbattuto per l’egiziano, che perde punti preziosi ma tuttavia chiude l’equitazione in terza posizione con 519 punti. Guida Svecovs (LAT) a quota 540, perposto con 513 punti. 13:33 Arriva un altro importante percorso netto per il terzo del ranking round di ieri. Svecovs vanta 540 punti prima dell’egiziano Ahmed Elgendy su Talisman des Noues. 13:31 Ed è percorso netto per l’elvetico, che vola in testa con lo score complessivo di 530 punti. Penultimo atleta in gara il lettone Pavels Svecovs su Arezzo de Riverland. 13:29 Un errore per il turco, che balza al comando della classifica provvisoria con 518 punti.è quarto con 513 quando sta per partire lo svizzero Alexandre Dallenbach su Grichka Time.