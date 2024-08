LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bulgaria in testa tra poco le farfalle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36: Va nettamente al comando la! Un punteggio importante quello delle bulgare che totalizzano 37.700. Difficoltà corpo libero 9.7, Difficoltà attrezzo 12.0, Artistico 8.500, Esecuzione 7.500 10.34: Piccola sbavatura per le bulgare che non dovrebbe inficiare sul punteggio di un 10.26: Prestazione controversa della Germania che viene giudicata dopo tanti minuti di attesa. Punteggio di 33.700. Difficoltà corpo libero 8.6, Difficoltà attrezzo 11.1, Artistico 7.850, Esecuzione 6.200, Rigore -0.05 10.22: Seconda posizione per un’icollatura dell’Ucraina che resta vicinissima alla Cina con 35.450. Difficoltà corpo libero 9.5, Difficoltà attrezzo 11.4, Artistico 8.050, Esecuzione 6.500 10.16: Qualche imprecisione per l’Azerbaijan che totalizza 33.850. Difficoltà corpo libero 9.1, Difficoltà attrezzo 10.2, Artistico 7.850, Esecuzione 6.700.