LIVE Canoa velocità Olimpiadi Parigi in DIRETTA | prima semifinale vinta dalla coppia cinese Xu Sun

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Ladi C2 femminile vieneXu/Sun, seguiti dagli spagnoli Jacome/Corbera. Terzo posto per Cirilo/Lopez (CUB), quarti Szczrbinska/Borowska (POL). Ultimi Mailliard/Gomez (CHI). 10.30 Parte ladi C2 femminile. 10.25 Ecco la batteria della: Mailliard/Gomez (CHI), Szczerbinska/Borowska (POL), Jacome/Corbera (SPA), Xu/Sun (CHI), Cirilo/Lopez (CUB). 10.20 Buongiorno e benvenuti alladella giornata divelocita’. Buongiorno e benvenuti allatestuale della2024, l’Italia punta tutto su Carlo Tacchini. Ledi2024 entrano nel vivo per la disciplina della, con una giornata cruciale di semifinali e finali che promette emozioni e spettacolo.