Le facezie costituiscono da sempre un genere di conforto per lo spirito a patto di non esagerare

(Di venerdì 9 agosto 2024) È frequente che quando un disagio diventa pressoché insopportabile, si cerchi in qualche modo di allontanarlo con un esorcismo, almeno per quanto è possibile. Lo si fa tentando, se si può, di marcare i lati dello stesso che possano avere qualche caratteristica che si presti a tanto. Il tempo è quello adatto, ma solo in teoria. Il problema è che non è facile individuare dove finisca la parte leggera e quindi inizi quella seria dell’oggetto, per cui è molto difficile evitare che la guerra prenda piede su tutto con quanto ne può conseguire. Sta accadendo ormai da tempo che si verifichi un fenomeno molto simile al comportamento di quei piccoli roditori che vivono oltre la zona del Nord Europa popolata da esseri umani.