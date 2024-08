In scena Pambieri con ’Edipo a Colono’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il teatro classico torna nella sua sede più naturale. Al Teatro Romano di Piane di Falerone, si terrà oggi alle 21,30 lo spettacolo ‘Edipo adi Sofocle, adattato da Giuseppe Argirò con Giuseppe, Micole Gianluigi Fogacci. Uno spettacolo della durata di circa 80 minuti, in cui si torna ad assaporare nella forma più vera il patos dell’eroe greco impressa nell’ultima opera realizzata da Sofocle. Una storia in cui si narra la vicenda del re di Tebe, allontanato dalla sua città natale, che accompagnato da Antigone, si dirige verso Colono, alle porte di Atene, per l’ultima tappa del suo viaggio. Atene portatrice di valori democratici ineludibili, l’affermazione della polis sono elementi essenziali di tutto il pensiero sofocleo che riconosce ad Atene un primato assoluto.