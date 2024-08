Imane Khelif-Liu Yang oggi in tv finale pesi welter boxe Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) A che ora combattecontro Liunelladeialledi? L’incontro, valevole per la medglia d’oro del tabellonefemminile di, è in programma, venerdì 9 agosto, alle ore 22:51. Dopo aver eliminato per ritiro l’azzurra Angela Carini e aver superato nettamente l’ungherese Hamori, la pugile algerina in semiha eliminato la thailandese Suwannapheng e ora punta al trionfo. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOCOME SEGUIRE L’INCONTRO IN TV – L’unica piattaforma che trasmette integralmente i Giochi Olimpici di, garantendo la trasmissione di ogni singola gara e disciplina, è Discovery+, accessibile previa sottoscrizione dell’abbonamento.