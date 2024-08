Il Sassuolo non sbaglia | Cittadella battuto In gol un ex dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Finisce 2-1e vince il trentaduesimo di finale. La squadra di Grosso si impone anche con un ex Inter. VITTORIA – Primo incontro ufficiale in Coppa Italia per, che presto si scontreranno anche nel campionato di Serie B. La squadra di Fabio Grosso sfida quella di Gorini, con l’obiettivo di far suo il primo impegno vero della stagione. La retrocessione delè stata sicuramente una delle sorprese più importanti dell’ultimo campionato di Serie A. Al Mapei match piuttosto equilibrato con i neroverdi che provano a fare la partita, ma la squadra veneta gioca con grande organizzazione. Allo scadere dei primi 45’, Mulattieri trova il gol del vantaggio, sfruttando l’assist di Bajrami. Ilnon ci sta e dopo tre minuti di secondo tempo, agguanta subito il pareggio con Baldini.