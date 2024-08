Il percorso di recupero | Ecco come aiutiamo gli uomini a non ricadere nella violenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) "La frase tipo di questiè: “Io ho fatto uno sbaglio, ma lei mi ha provocato“. È davvero difficile far capire loro cosa sia effettivamente la, perché èse determinate azioni fossero una risposta legittima a un comportamento inadeguato della donna". AntoCiccarelli, psicologa e criminologa, responsabile dei Centri perautori di(Cuav) della Regione Marche spiega ciò che è alla radice del lavoro svolto con coloro che intraprendono questo: "Se noi chiediamo cosa pensano del femminicidio, tutti lo condannano dicendo che “le donne non si toccano neanche con un fiore“. Individuano lasessuale nello stupro del branco, ma non c’è consapevolezza di tutte le altre forme diquella economica, verbale, psicologica, della stessafisica".