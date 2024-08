Il cammino del Grifone Amichevoli si cambia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Conclusa la prima parte della preparazione pre-campionato nel ritiro di Reggello i biancorossi sono tornati a casa e ieri pomeriggio si sono allenati nell’impianto del centro sportivo di Roselle. Una preparazione pesante voluta dall’allenatore Roberto Malotti, quella iniziata il 22 luglio nel ritiro fiorentino, che ha messo a dura prova i giocatori biancorossi. Ed anche i diversi schieramenti che mister Malotti ha messo in campo in questa quattro gare, tra allenamenti congiunti e, ne sono la prova dal momento che sono state presentate diverse soluzioni: i risultati non brillanti, ma le gare in questo periodo non contano nulla perché fanno parte della preparazione, sono giustificati proprio da queste diverse situazioni che si sono presentate sotto l’aspetto fisico.