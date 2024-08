I cecchini del tumore La radiochirurgia col Gps

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il San Gerardo primo al mondo per la tecnica con la sonda “Gps” nella cura dei tumori alla prostata con prognosi sfavorevole. Sono stati pubblicati sulla più importante rivista internazionale di radioterapia i risultati dello studio che ha sperimentato l’utilizzo dellae per la prima volta a livello mondiale all’ospedale di Monza è stata dimostrata la fattibilità di un trattamento digrazie ad una tecnica di avanguardia, che consiste nel posizionamento di una sonda alloggiata all’interno di un catetere vescicale che funziona come un sistema Gps, permettendo di individuare in tempo reale il bersaglio durante il trattamento e assicurando così una somministrazione ultra- selettiva della dose che minimizza l’irraggiamento degli organi sani circostanti, e di conseguenza il rischio di effetti collaterali.