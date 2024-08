Generali cala a 2 miliardi utile netto primo semestre 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 ago. (askanews) –ha chiuso ilcon un risultatodi Gruppo in calo a 2,052di euro da 2,243del2023 (-8,5%). L’normalizzato, rende noto un comunicato della compagnia, è stato pari a 2.025 milioni, con un calo del 13,1% dovuto in particolare a utili non ricorrenti realizzati e altri one-off del2023. Escludendo tali effetti, l’normalizzato risulterebbe stabile (2,33 mld nei primi sei mesi 2023). In continuo aumento, invece, il risultato operativo, che si è attestato a 3,7(+1,6%), principalmente grazie al contributo dei segmenti Vita e Asset & Wealth Management.