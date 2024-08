Euphoria 3 Hunter Schafer non sa se la prossima stagione si farà

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024)è confusa dalle notizie sul ritorno di, l'attrice ha affermato di non sapere nulla sulla. Ecco una notizia un po' scioccante,è confusa dalle notizie sul ritorno dinon ha ricevuto alcun copione e non gli è stato detto nulla su una terza. La HBO ha recentemente confermato che lainizierà le riprese nel gennaio 2025. L'intero cast, tra cui, Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi, dovrebbe tornare. Tuttavia,afferma che le cose sono ancora incerte e non ha "nessuna f*ttuta idea" se la terzasidavvero. "La verità è che non ho la più pallida idea di cosa stia succedendo", ha detto la