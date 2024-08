Crisi e tensioni globali Le grandi maison alla prova dei saloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Eva Desiderio L’industria della moda rallenta e alcune delle semestrali 2024 deimarchi del lusso di cui si è molto parlato portano preoccupazione e affanno. Non tutti però, perché c’è qualcuno come il Gruppo Prada che si salva e qualcuno come il Gruppo LVMH che continua ad essere una corazzata imbattibile, come anche Chanel e Hermés. Degli italiani vanno bene Zegna, Moncler, Brunello Cucinelli. Profondo rosso ancora una volta, come lo stesso presidente e Ceo Francois Henri Pinault aveva previsto già tre mesi fa, per il Gruppo Kering trascinato in basso dal ’caso’ Gucci che persevera in un meno 20% di vendite, e incrinature si cominciano a sentire anche in Saint Laurent.