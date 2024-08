Cosa sono davvero le stelle cadenti e da dove arriva la tradizione dei desideri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – Le Perseidi, o Lacrime di San Lorenzo,un fenomeno che incanta e affascina ogni estate, mescolando scienza ein un evento naturale straordinario. Questa luminosa pioggia meteorica non è solo un’opportunità per osservare un meraviglioso spettacolo celeste, ma anche un momento per connettersi con antiche tradizioni e riflettere sui propri sogni e. Tradizionalmente le “”, chenonma piccole meteore che diventano incandescenti a contatto con l'atmosfera terrestre, cadono nella notte del 10 agosto, in realtà lo sciame è visibile già da luglio, con il picco il 12 agosto.